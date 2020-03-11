全台屋齡最老的不動產交易在台中！大甲火車站前88年屋齡的三角窗，去年以2億5千多萬元天價賣出，據傳是建商買走，可能拆除改建大樓。大甲站前商圈為早年大甲富商及望族的住所，這棟2層樓店面就是前台中市長林柏榕夫人郭月琴的娘家，推估建於1931年昭和時期。

鎮瀾宮周邊聚落自清代開始發展，1922年海線鐵路通車，帶動大甲火車站前商圈繁榮。直通鎮瀾宮的街道在1947年由鎮公所民政課長周東成命名「蔣公路」，以紀念明朝末年屯墾有功的將領蔣毅庵，與先總統蔣中正並無關聯。

老屋位於蔣公路2、4、6、8號三角窗，是日南米商郭正直的宅第，郭的掌上明珠嫁給前台中市長林柏榕。地方人士推估建於1931年昭和時期，是當時少見的2層樓現代建築，與台中市第一分局、豐原頂街派出所屬同期作品。

郭家祖厝整體為現代主義風格，強調立面平整和水平線條，屬表現主義手法，正面有拱型窗及列柱裝飾，左右對稱的三立窗常見於官邸或富商宅院，相當氣派。不過有地方人士說，順天路整排街屋的立面裝飾更精彩，郭家祖厝原本有山牆，因鐵皮加蓋毀損，比較可惜。

郭家祖厝早期轉租台汽客運設立大甲總站，後來台汽搬遷至文武路，曾租人經商、開藥局，近年全家便利商店進駐經營，屋主早有意出售，去年順利脫手。依實價登錄資料，大甲區蔣公路的2層樓透天厝屋齡88年，總面積191.29坪，成交價高達2億5182萬元。

郭家祖厝對面曾是豐原客運總站舊址，幾年前拆除改建透天厝。當地房仲推測，老屋地上物老舊，又不具歷史建築價值，買方看重的應是大甲火車站前第一排的黃金地段價值，保存機會不高，可能拆除改建大樓。

(中時 )