浪漫電影《依然相信》由《夢想心樂章》製片團隊浪漫打造，找來美國影集《河谷鎮》竄紅的人氣小鮮肉男星KJ阿帕當綱演出。KJ阿帕在接受訪問時也表示，飾演傑洛米坎普讓他備感壓力，因為這是一個非常有力道的故事。他說到：「在確定要演出之前我拒絕過導演們很多次，在開拍前我簡直嚇壞了，因為這是一個很有意義的故事，實在很害怕出了差錯，和導演們談過後，我決定放手一搏。」他表示自己能參與《依然相信》非常榮幸，是自己演藝生涯中做過最正確的決定。

KJ阿帕因壓力太大曾拒絕演出該電影。（圖／車庫娛樂提供）

《依然相信》講述歌手傑洛米坎普的真實人生經歷，在人生一帆風順之際，未婚妻卻罹患絕症，而傑洛米坎普不離不棄伴隨未婚妻，兩人一同面對困難，迎接所剩不多的人生。片商車庫娛樂也在今日釋出第二支電影預告，在預告中可以看到飾演傑洛米的KJ自彈自唱，和女星布麗特妮羅伯森在電影中大談戀愛。

KJ阿帕與布麗特妮羅伯森飾演男女主角，網友期待擦出愛的火花。（圖／車庫娛樂提供）

《依然相信》改編自歌手傑洛米坎普（Jeremy Camp）真實人生，兒時因為在學校廚房被挖角唱歌天賦，就此展開了音樂旅程，至今出過11張專輯，其中四張經由美國唱片協會認證為金唱片，得過五座金鴿獎，以及四座ASCAP年度最佳作詞人獎。在電影上映前夕，電影主人翁傑洛米坎普也接受訪談，他說到：「這個故事是我人生中最艱難的時光，我幾乎沒辦法觀看這部電影，但這是故事一定要讓大家知道，是一個很有意義的故事。」傑洛米坎普表示，看完電影雖然想起了那些艱困的時光，但也充滿了勇氣和信念能繼續前行。

《依然相信》劇照海報。（圖／車庫娛樂提供）

(中時電子報)