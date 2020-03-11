新冠肺炎疫情不斷擴散，發燒、呼吸道症狀都是常見的新冠肺炎病徵，昨日第二架武漢包機返台前，也因為有一人「體溫過高」而延誤班機。但發燒的標準究竟該如何判定？以下整理出國民健康署的資料列出參考值。

昨日第二批武漢包機返台因為乘客體溫過高而延誤，根據《東森新聞雲》報導，該名女乘客體溫為37.1℃。但根據衛服部國民健康署的資料，發燒的定義為身體內部的中心體溫達到38℃，而介於37.5℃到38℃之間的體溫可能是正常、也可能是「低度發燒」。

國民健康署資料也提到，平時不生病的時候體溫都設在 37 ℃ 左右，而量體溫的方法包括肛溫、口溫、腋溫、背溫、耳溫、額溫等，其中以肛溫最接近身體內部真正的溫度，耳溫與肛溫的相關性很高，必要時可取代肛溫，但三個月以下嬰兒的耳溫常不準確，所以不建議使用。

根據台東基督教醫院的衛教資料，若肛溫超過38℃、耳溫37.8℃、額溫37.5℃、口溫37.8℃以及腋溫37.5℃就可能是發燒，但通常口溫平均會比肛溫低 0.5 ℃ ，腋溫平均比肛溫低 0.8 ℃。

(中時電子報)