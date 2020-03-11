民國86年開春，有名女子神色慌張走進了台北市大安警分局報案，揭開一宗手法殘酷，讓人寒慄的分屍案，米高梅舞廳紅牌舞女邱敏春被帶出場後失蹤了，警方抽絲剝繭，發現邱女銀行存款被提走40多萬元，而從提款監視錄影帶查出一輛別克轎車出現在多次畫面裡，警方以車追人，終於查出死者男友楊金和涉有重嫌，楊男坦承為了錢殺害邱女，並殘忍支解屍塊分成三袋，丟棄在北宜公路沿線，最重要的頭顱，則被丟到垃圾車載走，迄今沒能尋獲。

這宗令人髮指的殺人分屍案，發生迄今已經20餘年，凶手楊金和也被判死刑定讞，但是提到這起滅屍案，查破此案的台北市大安分局許多資深刑警仍然不寒而慄，他們不是為凶手的殘忍心寒，而是破案後，這輛用來載運屍塊被查扣的凶嫌別克汽車，因為被列重要證物，就一直停放在警局地下停車場，每到夜裡就會發出類似女人哭泣的聲音，隱約中有一團沒有頭的白色人影在車內…。

人家說警察是正義使者，這些靈異「阿飄」不敢接近，但是這團疑似死者舞女的無頭身影，卻是出現在警局地下室，而且不是只有少數偵辦這宗血案的刑警「撞見」，許多偵查隊的同事，也都親眼目睹或聽到不可思議的哭泣聲。

消息傳開後，警局很多人輪到深夜勤，不敢將車停到停到地下室，有位目前已退休的資深刑警，有回他深夜勤下班，繳回槍械走道地下停車場，準備開車回家，明明才剛保養過的車子卻無法點火，搞了許久還是沒有動靜。

舞池內婆娑起舞，紅牌邱姓舞女因財務慘遭男友殺害分屍， 迄今頭顱沒有找到，警局地下室傳來無頭女魂哭泣。（示意圖/大陸網站）

詭異的是這時突然聽到身後這輛命案「凶車」傳出有女人的哭泣聲音，起先他以為是恍神聽錯了，當時停車室只有他自己一人，他心想「不會吧！可能是貓咪叫聲」，於是他壯起膽子仔細聽，「沒錯是真的女人哭泣聲音」。

雖說警察不怕鬼，但是此時這名建過無數命案現場的老刑警還是心裡毛毛，更不可思議的，當他抬頭從後照鏡，發現這輛車子內，竟然有團沒有頭的人形白影若隱若現，嚇得他不禁心裡直唸「南無阿彌陀佛」，短暫時間後他再試著開車順利點火，而這團白影也不見了。

隔天他把遇到「阿飄」的事告訴同事，原來已經有很多人都在地下停車室遇過同樣的靈異事件經驗，同事間愈說心裡愈毛。原來這起駭人聽聞的分屍案，雖然已經偵破，凶手也被繩之於法，但是死者屍體被支解三大袋，警方陸續在北宜公路找回大腿及其他屍骸肉塊，唯獨邱女的頭顱被凶手載回台北後，正好看到有環保車在收垃圾，就將裝有頭顱的黑袋子丟入載走，研判已經被載到焚化爐「處理」了。

北宜公路沿路偏僻，山凹縱橫，雜草叢生，舞女分屍案就被棄屍在深谷中，頭顱則扔到垃圾車載走，迄今沒有尋回。。（本報系資料照片）

許多人深信，可能冥冥中死者頭顱沒有找回，才會出現在警局的凶車內陳冤，希望刑警們幫忙，但是當時承辦此案員警也查訪過環保局的作業車輛，還是沒有著落。而因為案子纏訟，這輛作為運屍的汽車被列為重要證物，就這樣一直停放在大安警分局的地下室整整有3年時間，員警深夜下班避而遠之，直到凶手楊金和死刑確定，報法院核准將這輛「靈異凶車」送往報廢棄車處理，還請了通靈「老師」的警員到地下室「溝通」，地下室的無頭女鬼哭聲不再，同時隨著這些親歷其境的刑警退休，這段靈異傳說，才逐漸平靜下來。

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(中時電子報)