高雄市教育局10日召開研修「高雄市立國民中學教職員工員額設置標準表」會議，因應少子化減班，高市國中將於109學年度縮減12個員額，如此一來，一年可省下將近800萬元的人事支出，但並不影響教師的工作權，更會顧及學生學習權益。

教育局表示，國中教師員額回歸中央法規設算標準，於109學年度全市預計只有12校各1位教師會受影響，但受影響的教師並不是遭到資遣，而是會有調校的可能，經昨天開會後，同意只要該名教師有課教就可選擇留在原校，由教育局專案協助，不會影響權益。

換句話說，在此法案中受影響面臨調校的老師，只要向教育局提出申請，並且有符合相關課程的上課節數規定，教育局利用與大校借調員額的方式，就能讓老師留在原來學校，等於沒有任何損失或影響。

另外，有關高雄國中兼代課是否比例過高問題，教育局強調，這與各縣市兼任行政職務教師減授課節數相同，以及高市支持各校兼辦行政職務教師減授課節數息息相關。

教育局指出，由於小校員額編制數少，高雄市為協助老師「行政減量」，因此訂定教師減授課配套，去聘兼代課教師，與大校相較，比例被外界放大；由於面對少子化減班，學校規模不斷縮小丶人事成本愈高，未來小校仍將面對此困窘，上述受到影響的12校均是此類型。

高雄市教育局強調，去年高雄市已增加338名教師員額，雖然受到少子化與特定班減班影響，仍會努力在總額中調整，協助學校適應回歸中央法規規範。

(中時 )