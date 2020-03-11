新冠肺炎疫情仍持續延燒，電梯因為接觸民眾多，醫師建議民眾，搭乘電梯時，可以出電梯時使用乾洗手，或者用衛生紙按按鈕。如果都沒有的情況，可用手指關節替代，但還是要盡快洗手。

部立桃園醫院醫師林宜君表示，因為有社區使用保護膜覆蓋電梯按鈕，不過經過醫師討論過後，認為只是方便擦拭，若沒採用定期的酒精消毒，效果沒這麼好。因此還是決定在醫護專用電梯內，設置乾洗手。至於民眾使用的電梯，因方便管理，則是在電梯外設置。

林宜君說，雖然民眾搭乘電梯時，多數會有咳嗽禮節，避免在電梯內咳嗽，但有時是手部清潔未確實，又接觸到電梯按鈕，造成傳染。她說，一般社區或者辦公大樓等，主要還是建議在電梯旁放置乾洗手，民眾按鈕後就可以清潔手部，或者民眾自備乾洗手瓶。

不過民眾若沒有乾洗手可用，也可以利用衛生紙、面紙，按壓電梯按鈕。如果是都沒有的狀況下，林宜君也建議，可以用手指關節按壓。她解釋，一般人會不自覺用手摸臉部，但較少利用手指關節，不過也提醒，出電梯後還是要盡快洗手，避免又接觸傳染。

(中時 )