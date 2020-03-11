中央流行疫情指揮中心今(11)日傍晚表示，「口罩實名制2.0」明（12）日上午9點起，開放首輪線上預購試營運，為確保訂購、取貨流程順暢，經與四大超商業者(7-11、OK、全家、萊爾富)討論，調整取貨方式，最新預購流程有4大步驟。

第一，使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

第二，成功預購者將於3月19日收到繳費通知簡訊，必須於繳費期限內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款，手機APP預購只能用ATM轉帳付款。ATM轉帳通路都包含行動銀行、網路銀行、網路ATM及實體ATM。

第三，交易成功後，系統將透過簡訊發送取貨序號。

第四，民眾接獲取貨通知簡訊後，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK．go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)。接著即可持小白單至超商櫃台領取口罩。

指揮中心今天傍晚也公布預購網址為：emask.taiwan.gov.tw

指揮中心指出，本次線上預購是購買「3月26日至4月1日期間的口罩額度」，民眾可於3月12日至3月18日試營運期間，透過電腦連接預購網頁，或以手機使用健保快易通APP進行預購。若不想使用線上預購或不想等候太久的民眾，仍可至健保特約藥局或衛生所購買。

(工商 )