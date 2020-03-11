愛吃燒臘的饕客有口福了！在香港共擁11顆米其林星星餐廳資歷的燒臘主廚歐梓康，受國賓飯店行政總主廚林建龍親赴香港邀請下，正式來台出任國賓飯店中餐廚藝中心燒臘總主廚，並自即日起至4月30日於台北國賓大飯店的粵菜廳、3月23日至6月30日於高雄國賓大飯店的粵菜廳帶來摘星名菜，5月也將在新竹國賓大飯店的玖樓中餐廳為饕客獻上包含「人參BB鴨」、「檸葉魚露雞」、「手撕杏鮑菇」、「梅菜蒸芥藍」、「豉油皇明蝦尾麵」、「黃湯煎鮑魚」、「魚片野菇鍋（筍殼魚）」等拿手料理。
俗諺有句「食在廣州，廚出鳳城」，鳳城便是順德的古稱，順德人廚藝精湛出名，該地也被視為粵菜的重要發源地，有「烹飪之鄉」和「粵菜之源」之稱，而堪稱「燒臘天王」的主廚歐梓康，正來自這「烹飪之鄉」順德。在順德，光是魚就有100種吃法，歐梓康從小被河餚魚鮮養刁嘴，飯桌上常常熱烈的評論菜色，造就出他能輕易辨出食材並精準調料的靈敏天賦，加上祖母下廚的矯健身手，種種兒時回憶激發他對中菜的嚮往，而自16歲入行至今已42年，從街邊的傳統燒臘便當、早飯為主的酒樓、午間營業的酒家到星級酒店累積豐富燒臘經驗。
(中時 )
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