太平枇杷上市了！太平區公所和太平區農會宣告「太平枇杷節」啟動。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

太平枇杷上市了！太平區公所和太平區農會11日在「太平枇杷節」記者會宣告，今年枇杷結實纍纍，品質好產量高。主辦單位表示，因受疫情影響，原定的「2020枇杷歡樂頌」、「踏青春遊枇杷行」等5場大型活動取消，僅保留行銷推廣的記者會與評鑑會，呼籲愛吃枇杷迷要把握良機。

今年的「太平枇杷節」邁入第18年，台中市太平區生產的枇杷品質絕佳，不但果大色美，口感綿密多汁。太平區公所和太平區農會在大湖桶枇杷專業園區舉辦記者會，由天真、可愛的枇杷小仙子揭開序幕，區長許貴芳並展示2020年枇杷節新造型可愛枇杷公仔，正式宣告「太平枇杷上市了！」

為配合台中疫情應變中心提升一級開設，今年枇杷節活動僅保留行銷推廣的「記者會」與3月13日上午在太平區農會舉辦的「評鑑會」，其他原定的枇杷產業文化活動、2020枇杷歡樂頌、踏青春遊枇杷行、枇杷嘉年華會、農遊太平嘉年華等5場大型活動將取消舉辦。

太平區長許貴芳表示，今年因氣候適宜，枇杷結實纍纍，品質好產量高，雖因應疫情取消大型活動，但會加強枇杷農產品多元宣傳行銷，鼓勵民眾多多採購，並吸引全國消費者在「黃金三月」到太平品嚐枇杷的好滋味。

(中時 )