新冠肺炎疫情衝擊各產業，商圈、餐廳人潮稀落，台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東今天表示，業者受疫情影響生意慘淡，甚至有銀行已經在抽銀根，呼籲政府紓困動作要快，並依照連鎖產業影響程度分類給予適當補助，不要等到業者撐不下去才推出紓困方案，緩不濟急。

因應新冠肺炎疫情延燒，商圈、連鎖餐廳、夜市生意、交通及觀光等產業生意一落千丈，台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、賴香伶今邀集連鎖餐飲代表舉辦座談會，多家業者提出中小企業紓困貸款及利息補貼、政府補助租金減免、協助餐飲業導入外送平台等訴求。

根據經濟部規劃，受到疫情影響產業，若營業額減少15％以上業者，提供資金紓困3方案，包括營運資金利息補貼，用於支付員工薪資及營業場所的租金，每家上限5.5萬元，最長6個月；舊貸本金得申請展延，補貼金額以22萬元為限，最長1年；振興貸款利息補貼，美加上限22萬元，最長1年。

「遠水救不了近火！」李日東指出，政府提出的紓困貸款等措施還在草擬階段，但業者已經面臨貸款銀行抽銀根，銀行找各種理由不願繼續貸款，業者快要撐不下去，希望政府紓困動作要快，除提供紓困貸款及利息補貼，同時也應該拿出點誠意補貼房租，減輕業者負擔。

麥味登總經理陳潮宗表示，疫情延燒生意慘兮兮，這陣子民眾都不願意到店裡用餐，因而帶動外送業者業績逆勢成長，不過餐飲的毛利約售價的40、50％，外送平台服務費就要收30到40％，比疫情還要嚴重，希望政府能夠在疫情衝擊最嚴重的當下伸出援手，等到疫情趨緩才紓困產業，該倒的都倒了，能夠撐住的也不差這一點補助。

對此，經濟部商業司專委許福添說，基於民眾考量防疫選擇外送平台提供餐飲服戶，會商請外送平台讓利與業者做，並補助業者每家1.5萬元，總計1萬1000家，讓餐飲業者可以藉由外送平台維持業績。

(中時 )