信義房屋(9940)11日舉辦線上法說會，108年度合併營收124.38億元、營業淨利19.72億元，每股盈餘1.71元，經董事會決議通過擬配發每股現金股利1.20元，預計於5月22日股東常會通過。

信義房屋個體營收表現為94.76億元，較107年成長20%，營業淨利17.25億元則較107年成長30%；由於信義房屋大陸不動產開發事業上海「信義嘉庭」案已進入銷售尾聲，而其他建案則陸續於108年下半年啟動預售、尚未交屋，因此108年度合併營收主要來自仲介及代銷相關事業單位；台灣方面，信義集團旗下「信義開發」年初於板橋江翠北側重劃區推出預售案「信義嘉和」，將陸續開始進行營造工程，

108年度台灣經濟成長率約為2.71%，居亞洲四小龍之首，加上家庭戶數仍持續緩步增加，帶動民眾購屋自住的剛性需求，108年度全台買賣移轉棟數持續回升至30萬戶，年增8.03%。

依信義房屋調查顯示，民眾購屋信心回到近6年最佳的狀況，房市仍會是自住穩定回流的一年。展望109年，信義房屋認為，由於總統連任、相關房市政策預計將延續，同時因中美貿易戰及政府政策引導促進資金回台，加上長期間的低利環境，整體市場仍將資金充沛，目前雖有2019新型冠狀病毒疫情的干擾，但整體而言，長期的房市仍是朝著健康的方向發展。

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(中時電子報)