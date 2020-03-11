佛蒙特州參議員桑德斯，在民主黨迷你超級星期二初選後，和前副總統拜登之間的差距也被拉開。年輕人是這位左派立場鮮明候選人的鐵票部隊，但年輕族群投票率偏低，也許是桑德斯初選開高走低，前景黯淡的原因之一。

桑德斯在迷你超級星期二表現不如預期。(路透)

美國39歲以下的族群，約占全體選民3分之1，他們在種族上更多元，思想上比起老一輩更偏自由派，專家指出，如果他們出來投票，對今年大選將產生決定性影響。不過，年輕選民也投票意願也最低。

據多項民調，民主黨18到38歲選民中，有高達5成把桑德斯視為初選的首選。上周結束的超級星期二，桑德斯在14個州的年輕族群得票都高居第一，但這仍無法寶鄭勝利，最後拜登拿下10州，因為年輕選民投票狀況太差。

桑德斯坦承，要動員年輕選民以及首投族投票並不容易，雖然該陣營希望成功拉年輕人投票，但希望是一回事，實際上沒奏效過。

根據超級星期二出口民調，塔夫特大學指出，年輕人投票率在各州僅5%到19%。在部分州即使年輕選民人數增加，仍不及其他更年長族群的人數增長速度。另外，初選投票方式複雜，讓年輕選民、尤其首投族無所適從；其他參加初選的候選人，沒把年輕選民當成選戰的策略焦點，當然更讓這族群提不起勁。

(中時 )