台南市永康區一家4口今天中午食用九層塔蛋、花椰菜湯以及自種以為是「以色列芥菜」的植物，沒想到吃完竟開始嘔吐、全身無力及視力模糊，趕快打119求救，目前4人情況穩定，2人仍在院觀察；台南市政府衛生局呼籲民眾切勿採食來路不明植物，以免發生危險。

台南市衛生局今天下午接獲醫院通報疑似一起食品中毒案件，中毒的一家4口是一對年約7旬的夫妻跟家人，午餐後出現嘔吐、全身無力及視力模糊等症狀就醫，經調查，民眾疑因食用自己栽種不明的植物導致食品中毒，衛生局呼籲民眾切勿採食來路不明之植物，以免發生危險。

衛生局調查，患者今日午餐食用九層塔蛋、花椰菜湯、魚及不明植物，據患者表示，該植物名稱為「以色列芥菜」，種子為其親友贈送，種植於自家盆栽內，今天第一次食用該植物後即感身體不適，因此懷疑植物本身毒性致中毒。

衛生局除前進該戶民眾住家，針對疑似病因植物進行了解，也呼籲民眾切勿採食來路不明的植物，或種植不明種子食用，因野菜可能含有致命生物鹼，誤食會導致中毒，嚴重者甚至危害生命安全，民眾不可不慎。

芥菜屬於十字花科，以色列當地有白芥菜和黑芥菜兩種，黑芥菜種子氣味強，適於做芥末醬，而白芥菜種子的氣味較淡，為泡菜、沙拉醬的防腐劑，但導致民眾中毒的不明植物是否為「以色列芥菜」，仍有待送驗釐清。

(中時 )