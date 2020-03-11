山西省考古研究所11日對外發佈，經過一年的考古發掘，考古專家認為，山西絳縣西吳壁夏商冶銅遺址為一處以冶煉純銅為主、兼可製作小型工具的聚落。此為大陸學界首度在鄰近夏商王朝的腹心地帶發掘專業冶銅遺址，填補冶金考古的空白。

西吳壁遺址位於山西省絳縣古絳鎮西吳壁村南，為本世紀初中國國家博物館等單位於運城盆地展開區域系統調查時所發現。2018-2019年，經多次勘察後，中國國家博物館、山西省考古研究所及運城市文物保護研究所組成聯合考古隊，在西吳壁遺址進行大規模考古工作，初步釐清遺址範圍與聚落結構。

考古人員透過對出土冶銅遺存進行科技檢測，得知西吳壁遺址冶銅作坊的產品為純銅，顯示遺址是一處以冶煉純銅為主，兼可製作小型工具的聚落。此為大陸學界首次在鄰近夏商王朝的腹心地帶發掘專業冶銅遺址，填補冶金考古的空白，深具重大的學術意義。

(旺報 )