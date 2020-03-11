經過一系列的拖延，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）週三承諾，將會釋放1500名塔利班囚犯，這是為了啟動阿富汗內部友好談判的開端。

美聯社報導，美國與塔利班之間的和平協議，其中的條件就是互釋囚犯與戰俘，阿富汗釋放多達5000名塔利班囚犯，塔利班也要釋放1000名阿富汗戰俘。原本加尼總統堅持拒絕，不過現在他做了一些修正。

塔利班沒有官方回應，但是美聯社收到了一份信息，塔利班囚犯委員會負責人圖拉比（Mullah Nooruddin Turabi）表示，在阿富汗完成承諾之前，不會進行會談。顯然姿態很強硬。

加尼總統說，第一批1,500名囚犯的釋放標準，將根據年齡、健康狀況和服刑的刑期時間等資格來挑選，被釋放的囚犯將進行仔細的生物識別，這些人還必須簽定保證書，承諾不會再返回戰場。

加尼也提出其他囚犯的釋放準則，其餘的3500名囚犯將在阿富汗內部談判開始後再釋放，每兩週釋放500名，條件很簡單，就是塔利班減少暴力行為即可。

然而，即使塔利班同意開始談判，喀布爾的政治動盪也是隱憂，參選總統而落敗的阿卜杜拉·阿卜杜拉(Abdullah Abdullah)不承認加尼的總統地位，他也宣誓自己是阿富汗總統。

美國國務院發表聲明稱，目前塔利班的暴力與恐攻仍然「不可接受」，雖然這幾天，塔利班對美國軍營和阿富汗城市的襲擊減少了，但農村地區的暴力仍然過高。

儘管喀布爾政局混亂，戰場暴力加劇，但美國已根據2月29日與塔利班簽署的協議開始撤軍，在第一階段中，美軍人數從目前的13,000人減少到8600人。如果塔利班持續信守承諾，不再發動恐攻，也不收容恐怖分子，那麼美國將在14個月內，撤出剩餘的部隊。

(中時電子報)