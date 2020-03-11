受確診新冠肺炎的澳洲音樂家影響，原訂於8日自澳洲返台的歌仔戲國寶廖瓊枝，決定搭乘另一班機。廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事紀慧玲表示，含廖瓊枝在內，薪傳歌仔戲劇團39人將在今（11）晚搭乘十點多的班機返台，預估抵台時間已是明（12）日清晨。董事柯銘峰也表示，一行人現況都很好，歌仔戲團抵台後將會發佈落地聲明，讓戲迷放心。

紀慧玲表示，在長榮航空協助下，39人將搭乘同一班機返台，據團長張孟逸轉述，團隊在澳洲多停留的幾天，也不太敢出門「趴趴走」，「現在各地都會緊張，他們大多待在旅館。廖瓊枝老師擔心團員，團員也擔心老師，才決定一起回來，不要錯開團隊成員。」

現年85歲的廖瓊枝為薪傳歌仔戲劇團的創辦人，長期致力於傳承歌仔戲文化，在舞台也依舊活躍，有「台灣第一苦旦」之稱。此回她與薪傳歌仔戲劇團受邀參與2020澳洲布里斯本國際藝術節，6日、7日都有表演，原本預定8日返國，但正巧在7日演出前得知，返台的同班機上，有曾與確診澳洲音樂家2日赴澳時同班機的旅行團團員，引起外界關注。

雖經防疫中心澄清，音樂家坐在商務艙，旅行團坐在經濟艙，有一定距離，但薪傳歌仔戲團考量廖瓊枝已85歲高齡，為避免萬一，在廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事討論後，還是決議延期三天返台。在立委何志偉及航空幫忙下，國立傳統藝術中心將負擔團隊在澳洲的三天食宿，劇團團員改機票的費用，則由基金會負擔。

紀慧玲表示，廖瓊枝很感謝外界的關心，但也因引起注目而感到不好意思，希望大眾不要擔心。柯銘峰也說，廖瓊枝與團員一切均安，回台後會繼續準備月底將在戲曲藝術節上演的節目，謝謝外界的關心與幫忙。

(中時 )