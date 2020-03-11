苗栗縣通霄鎮因設有通霄發電廠，因應電力輸送台電公司在鎮內設置許多電塔，引起鎮民不滿要求台電盡速將鄰近住宅區的高壓電塔地下化，不過卻遲遲不見落實，為使進度透明，重拾鄉親對政府的信任，通霄鎮公所宣布從3月起逐月召開控管會議，要求台電向鄉親說明電塔地下化進度。

通霄鎮今年首場「電塔地下化進度報告」於3月12日晚間7點到8點，在鎮立圖書館4樓舉行，通霄鎮公所指出，台電公司會派員說明地下化進度，與鄉親直接對談，鎮長陳漢志解釋，會議選在晚間舉行，就是希望更多通霄鄉親能前來參與，一起聽取報告，關心地下化進度。

陳漢志表示，召開會議讓資訊對稱，給民眾最大的信賴感，是件有意義的事情，目前通霄存在69kV、161kV、345kV等3種電塔，鄉親反應之前台電有同意部分在市區內的電塔將地下化，不過似乎出現停擺情形，每月做出進度報告，能維持鄉親對政府的信心。

陳漢志另指出，台電為配合「南電北送」計畫，在苗栗縣設置通霄至義和345kV電源線路，規畫設置65座電塔，其中通霄占有34座，查閱會議紀錄，鄉親要求1到5號電塔必須在8到10年內地下化，藉由控管會議可督促台電按照進度執行，原則上未來每月月中，公所將會透過網路及宣傳車公布開會消息。

(中時 )