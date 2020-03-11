苗栗縣政府衛生局11日在苗栗縣議會進行專案報告，針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」，說明新冠肺炎防疫措施。其中苗栗縣有8床負壓隔離病床，引發議員關注。衛生局長張蕊仙說明，因應大型感染事件清空計畫可收治236床。

苗栗疫情監測為0確診，張蕊仙說明，累計至10日，苗栗縣居家檢疫共591人、解除檢疫有472人、檢疫中有119人，居家隔離則計12人、解除隔離有10人、居家隔離中2人。目前為止苗栗縣針對違反居家隔離者，共有4例各開罰1萬元。

針對縣內只有8床負壓隔離病床，議員陳品安、羅貴星擔心，若遇社區感染爆發，恐無法因應。張蕊仙說明，苗栗8床負壓隔離病床外，透過清空計畫可收治236床，強調苗栗不是單兵作戰，若疫情拉高還有醫療區域網可請求支援與協助。

另，議員黎煥強、陳光軒、張淑芬、許櫻萍、劉順松等人關心校園防疫，發現有學校是到教室才量體溫，擔心成防疫破口，盼有統一、標準作法，並添購紅外線熱顯像儀，節省人力。張蕊仙表示，尊重做法並回歸教育處執行。

(中時 )