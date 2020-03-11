台中市建商爭相搶進7期推案。（盧金足攝）

7期新市政中心是台中市政經重鎮，不只豪宅林立，包括聯聚、豐邑、興富發今年將進場的商辦大樓案，總銷就突破500億元，由於台中是台商大本營，建商看好商辦大樓需求商機。

雖然新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但台中建商出手搶地，連南北建商都來台中獵地，興富發建設兩周內在7期砸逾130億元，搶下兩筆土地，豪宅市場也不遑多讓，台中市的市政路上建案有如品牌建商的櫥窗，聯聚、寶輝、由鉅、寶璽等都有新案將進場。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，去年買賣移轉棟數、推案量、購地量等房市指標紛創記錄，購屋信心明顯回溫，外圍房市如海線區域皆上看2字頭，蛋白區如東區、南區新案也都3字頭起跳，帶動市中心房價補漲，建商爭相搶進7期積極推案。

住商不動產7期南屯店協理黃權銘認為，中美貿易戰持續升溫、國際局勢動盪影響，外資大量返台，近期受疫情影響，造成部分台商滯留台灣，頂級豪宅市場買氣浮現，第1季預約比去年同期大幅成長近兩倍。

台商鮭魚返鄉，大量返台，台商、企業主的資產配置，其中不動產投資占大宗，目光優先鎖定方便交通機能，及完善街廓的區域，7期新市政中心的周邊區域，包括西屯、南屯的重畫區都是熱門標的。

預計在第二季正式落成的「大陸丽格」，由設計巴黎春天百貨、米蘭文華東方酒店、全球寶格麗飯店的義大利義大利國寶設計大師Antonio操刀，從建築、景觀、公設、家具、廚衛、餐具等大小細節都由Antonio量身訂製，以充滿現代感的金屬玻璃打造出的琥珀色蜂巢狀外觀，儼然已是惠中路上的地標建築，相當吸睛。

將落成的「寶璽天睿」，請來加拿大地標建築大師Michael Green及日本空間大師片山正通共同規劃，每戶4面採光、面寬高達27米，以Z字設計達到各戶無鄰牆，打造出富有當代美學的空中別墅。

預售市場部分，寶輝建設在市政路、惠文路口推出的新案「寶輝Sky Tower」，元，是寶輝建設首次採取標配銷售的新案，總銷金額達60億元。

備受市場關注的聯聚建設市政路新案，主打全配輕好宅，要以新現代建築，思考氣候、環境與永續平衡，建構安全、實用且美感兼具的住居場域。

(中時 )