市府與民間救護車簽約，未來居家檢疫、隔離者亂跑，就會派車載回。（許家寧攝）

衛生局長吳澤誠澄清衛生局沒有派人用機車接送檢疫婦，知道時人已經載走了。（許家寧攝）

新冠肺炎疫情延燒，基隆市一名年約60歲的獨居老婦人，日前從大陸省返台，因為冰箱空空，自行搭公車到處「趴趴走」，衛生局獲報以機車直接載走，引發爭議，不分藍綠議員輪番砲轟離譜，衛生局決定與民間救護車簽約，未來就會啟動載送。

林右昌子弟兵、綠營議員張灝瀚、張秉鈞也同時開砲，張灝瀚同時為騎車載婦人的衛生局同仁抱屈，如果是自己被指派也會覺得很「衰」。張秉鈞則詢問警方，網路謠傳基隆有攤商「中鏢」，市長也下令查辦，「後續呢﹖」、「沒了！」攤商都在問偵辦到哪了﹖

民進黨議員鄭文婷指出，居家檢疫婦出去買菜，為何民政系統卻不知道？最重要是入境需要隔離通報到民政系統，會有二、三天的空窗期，市民都在看，市府到底要怎麼辦﹖斷言市府若沒辦法壓縮空窗期，這種情況「永遠會一直發生」。

衛生局長吳澤誠澄清，衛生局並沒有「派」同仁用機車接走，知道時人已經載走了，因該位疾管科同仁平時處理居家檢疫業務，接獲通報她以其專業判斷，並願意承擔風險快速將人接走，所以未來不論居家檢疫或隔離者，只要離開居所，警政通報後就會以簽約救護車載回。

吳澤誠指出，該老婦因剛從大陸回來，不知市府有居家檢疫關懷中心服務，否則一通電話就可以解決，但是違規就是違規，還是要依法處理，等到婦人隔離期後才會約談，經綜合判斷後做出適當處分，依法可處10萬元到100萬元罰鍰。

(中時 )