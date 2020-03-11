新加坡受到新冠肺炎病毒影響，經濟成長率被迫再向下調整，今年預測只成長0.6%。對此，新加坡政府不排除再推出第二個經濟刺激配套。甚至不排除動用儲備金。

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰11日表示 “我並不排除任何可能性，目前也在考慮不同方案，因為這也取決於需要多大的配套，以及需要多少應急款額。”

不過王瑞杰同時指出，若要動用儲備金，必須先徵得總統和總統顧問理事會的批準。 他強調，動用儲備金是政府“非常審慎看待”的選項。 “儲備金是未雨綢繆，而現在看來這場雨不小……目前我正在探討不同的選項。不過如我在預算案聲明中說的，本屆政府擁有相當多的現有儲備。儘管如此，我不排除動用積累儲備，而我們也必須仔細討論，就像在全球金融危機時一樣。”

新冠病毒全球擴散，新加坡受創嚴重。官方今天將全年經濟成長率由原來的1.5%,調低成0.6%。

(中時 )