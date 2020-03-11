頭屋鄉明德社區推動養蜂，苗栗縣長徐耀昌11日前往了解社區養蜂狀況，盼持續打造友善蜜蜂的生存環境。（何冠嫻攝）

頭屋明德社區成立養蜂班，推動綠美化與無毒社區、環境教育，產出品質佳的蜂蜜。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌11日前往明德社區，了解養蜂情形，並推廣社區豐碩的養蜂復育成果。（何冠嫻攝）

頭屋鄉明德社區推動社區養蜂，打造適合蜜蜂生存環境，並推動環境綠美化、鼓勵農耕盡量不使用農藥，增加蜜源，苗栗縣長徐耀昌11日到頭屋了解養蜂班情況，並透過網路直播推廣在地特色與社區成效。

明德社區2017年成立養蜂班，推動社區綠美化增加蜜源、落實環境教育，讓社區民眾瞭解蜜蜂對環境保育的重要性，並輔導居民農務不使用農藥與化學肥料，創無毒社區，執行成果備受肯定，獲第7屆苗栗縣環境教育獎社區組特優，今年更通過「社區環境調查及改造計畫」審核。

徐耀昌與頭屋鄉明德社區居民、明德國小學童11日參觀社區居民設計的創意屋型蜂箱、深入瞭解社區養蜂等，並透過網路直播，推廣在地特色，分享明德社區的養蜂復育成果。

徐耀昌表示，養蜂相當辛苦，除面臨被蜜蜂螫的風險，更因地球暖化，每年蜂蜜越產越少，需仰賴有經驗的養蜂民眾收集蜂蜜，呼籲民眾珍惜天然資源，最佳、最純的蜂蜜讓家人吃得健康安心外，還能成為伴手禮，期盼社區攜手持續打造適合蜜蜂生存的友善環境。

(中時 )