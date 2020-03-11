台北市文化基金會副執行長張益贍傳與政壇新秀蔡宜芳發展出父女不倫戀，張益贍今日立即辭去文化基金會副執行長，並遭民眾黨開除黨籍，希望降低對民眾黨傷害。但事涉北市府人事，國民黨議員游淑慧感嘆：「短短幾個月中，柯市府或民眾黨的桃色風雲就層出不窮」，並剖析原因，希望柯市長別讓「心腹」變成「心腹大患」。

游淑慧在臉書上指出，「先是市府顧問性騷擾學姊疑雲；到今年心腹及愛將張益贍、蔡宜芳發生不倫戀」.....分析指出：「有人質疑是市府工作太清閑嗎？讓這些人工作之餘，仍有閑情逸致、風花雪月」、「也有人質疑是柯市長內控和管理出了問題嗎？為什麼喜歡以『雍正』酷吏自居的柯市長，常常指教批評他人，但卻忘了管管自己人-變成俗話的『燈下黑』」、「又有人覺得柯市長是不是犯了桃花煞？周圍親信總共也沒幾個，但陸續都傳出桃色事件⋯有宮廟人士甚至請我轉達，建議柯市長到文山的指南宮去斬爛桃花。」

游淑慧表示，「但不管哪一個原因，這些事一定跟內控有關、也跟市政府公眾形象有關；民眾黨發言人及文化局都不該只以『這是私領域』就輕輕帶過.....」

游淑慧憂心指出，「但若立法院有個12萬的洪酬庸，難道市府也有個10萬的張保母嗎？」所以，她特別提醒「柯市長好好思考，別讓『心腹』變成『心腹大患』！」

(中時電子報)