每年三月至四月的夜晚，是賞螢火蟲的最佳時機。為搶春遊住房商機，位於花蓮瑞穗的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至4月5日推出「大農大富賞螢趣」住房專案，平日入住城堡精緻客房(2人房)一泊二食包含「大農大富平地森林園區」賞螢活動，專案價10,500元+10%起。除了可在酒店內「享溫泉 遊莊園」，沉浸瑞穗特有溫泉「黃金湯」之外，入住當晚再搭乘巴士前往「大農大富平地森林園區」賞螢，在點點螢光之間與縱谷森林一起「森」呼吸，體驗在地生態之美。

大農大富平地森林園區位於花蓮縣光復鄉，被中央山脈與海岸山脈所圍繞，是花東縱谷最大的綠地，擁有豐富的自然生態，美景被譽為「花東縱谷中的一顆翠綠寶石」；而每年三月到四月正是螢火蟲出沒的季節，大農大富更成為絕佳賞螢熱門景點。瑞穗天合國際觀光酒店距大農大富平地森林園區車程約30分鐘，為了讓來訪瑞穗的旅客也能體驗流螢點點之美，推出「大農大富賞螢趣」一泊二食住房專案。

瑞穗天合國際觀光酒店「大農大富賞螢趣」住房專案，平日入住城堡精緻客房(2人房)，優惠價10,500元+10%起，平日入住城堡溫馨家庭房(4人房)，優惠價17,000元+10%起。專案內容包含入住人數之早/晚餐、無限暢游「金色水樂園」滑水道和室內外108個泡湯戲水池、館內跑跑甩尾車和兒童超跑俱樂部等眾多設施免費使用，再於入住當晚19:30搭車前往大農大富平地森林園區，在導覽人員的專業解說下，欣賞被螢火蟲光芒點亮的縱谷森林，享受一場大自然的視覺藝術饗宴。

瑞穗天合國際觀光酒店位處花東縱谷，為天成飯店集團全新打造休閒度假飯店，空氣清新乾淨，自然資源豐富。酒店主軸『享溫泉 遊莊園』，標榜讓旅客盡情徜徉在被譽為『台版迪士尼』、『花蓮霍格華茲』的歐風城堡度假村，同時體驗瑞穗特有溫泉『黃金湯』，泉水富含鐵質，泡浴後感覺皮膚滑嫩。此次搭上三至四月的賞螢熱潮，推出『大農大富賞螢趣』住房專案，旅客不僅能享受豐富的酒店設施，更能親近大自然，在平地森林園區內呼吸純淨空氣，欣賞如銀河般耀眼的螢火蟲光芒，天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺；預估此次專案能為整體住房率提升1-2成」。

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