宅食經濟正夯，瓦城泰統集團因應近期餐飲消費行為改變，攜手LINE領先餐飲業界推出「點來速 把美味帶回家」，於瓦城LINE官方帳號中提供預約點餐、付費，並將餐點直接送上車的一站式外帶服務，挾品牌與菜式優勢受到消費者喜歡，因上線第一周交出亮眼成績單，瓦城泰統集團決定乘勝追擊，擴大服務範圍，預計加入更多人氣品牌的菜式，提供多元選擇以滿足不同客群。

瓦城泰統集團表示，「點來速」外送服務甫推出，三月第一個假日單日即超過300組以上訂單，下單客人多以兩至三人為主，每張訂單客單價約落在1000至1600元之間，顯現「瓦城」、「時時香」與「1010湘」各品牌菜式內容切中家庭客層的需求。為此，集團決定擴大服務範圍，全面優化並研發推出更多元菜系與不同價位菜式組合，加重力道深耕此一市場，開發更多客群。

由2019年與2020年農曆春節落在不同月份，瓦城泰統集團今年前2月業績表現與去年略有不同，瓦城今年1月受惠春節連假聚餐動能強，營收5.46億元、年增48.69%，2月營收為3.07億元，年減38.27%。累積前2月營收達8.53億元，仍優於2019年並創同期次高。而瓦城在台灣地區業績，則受惠開店效益營收達8.3億元，年增3.86%，創歷史新高，持續展現成為集團營運成長動能。

瓦城泰統集團EPS每年維持正向成長，已連續六年EPS逾一個股本、現金股息配發率近五年來平均接近90%，連兩年殖利率逾5%，帳上現金流量充足，集團穩健成長，展望未來樂觀看待中長期餐飲的競爭市場。

(工商 )