萊爾富11日傍晚宣布，為積極響應政府「口罩實名制2.0」方案，將整合線上、線下通路推出「雙平台」防疫口罩領取服務，民眾除了可到萊爾富門市操作Life-ET機台完成領取流程外，萊爾富更獨步超商業界，率先串接會員系統推出Hi-Life VIP會員APP口罩領取入口，除了可大幅增加領取速度，也能減少因碰觸公共機台而感染的機會！

萊爾富說明，根據政府方案，民眾可於3月12日至18日上指定官方網頁登記預購，並選擇「萊爾富便利商店取貨」，預購成功的民眾，會在登記截止日隔天（19日）收到繳費通知簡訊，於指定期限內完成付款。

接著，民眾可於3月26日至4月1日期間，前往全台逾1,450家萊爾富門市操作Life-ET機台，輸入簡訊上登記序號、身分證後4碼、手機後3碼，完成認證流程後，即可列印「防疫口罩領取單」，再到結帳櫃檯出示健保卡、身分證、駕照（三擇一），即可提領防疫口罩。

除了到實體門市操作機台外，萊爾富也宣布，領先各大超商業者，於Hi-Life VIP 會員APP創新推出「防疫大作戰口罩領取入口」平台，凡是萊爾富會員，即可在3月26日至4月1日期間，透過手機輸入上述相關資訊，並透過手機產出的領取條碼，到萊爾富門市簡單「嗶」一下，就能快速完成口罩領取，不用排隊操作機台，讓會員全天候24小時方便操作。

萊爾富指出，透過串接Hi-Life VIP會員APP的口罩領取方案，除了能增加民眾領取速度，且正值防疫期間，此一領取方式不僅更環保便利，亦能減少碰觸公共機台而感染的機會，更衛生安全！

萊爾富表示，只要透過萊爾富Hi-Life VIP會員APP領取口罩，還可獲得只要6元的「Hi-Life Original天然水600mL」（原價18元）兌換券。讓民眾免排隊、免群聚，還可以領優惠。

(工商 )