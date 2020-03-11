歐美股市大震盪，台股也難置身事外，近期大盤高檔震盪居多，加上新冠肺炎疫情衝擊全球經濟成長疑慮，影響台股大盤表現，統計金鼠年開紅盤以來共28個交易日，一半以上都是收跌，期間指數下跌1,115.17點，跌幅9.31％。

投信法人表示，台股雖然基本面佳、高殖利率，中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，在市場動盪之際，仍能創造獲利契機。

投信發行的台股反向ETF計有群益臺灣加權反1、兆豐藍籌30反1、富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1、元大台灣50反1，可供投資人避險或反向操作台股時做參考。不過，目前市面上台股槓反ETF管理費最高來到1％，最低的管理費僅0.3％，兩者相差甚多，投資人可別小看這筆隱形支出。

群益投信表示，短線上仍將呈震盪整理格局，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，由於市場環境瞬息萬變，產業輪動快速，選股不易，投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

群益臺灣加權指數單日反向 1 倍基金經理人洪祥益表示，台股後市仍須觀察新冠肺炎疫情、國際政治情勢、資金動向以及企業財報表現等變數，觀察外資現貨操作持續賣超，雖然台股基本面佳、殖利率高，不過技術線型已反應現階段指數下行的風險。因此，避險策略上建議買進作空的臺灣加權反一ETF，以因應指數下跌。

(工商 )