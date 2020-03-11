戰爭片《鋼鐵勳章》日前在美國亞特蘭大舉辦全球首映會，現場邀請到當年的越戰老兵們一同出席，接受劇組與全場觀眾們的喝采。尤其本片片尾更將收錄一群越戰老兵們的訪談片段，也呼籲觀眾千萬不要提早離席錯過精彩畫面！值得一提的是，改編自真人真事的這部電影，主角恰好是一位「空軍醫療兵」威廉皮森伯格（William Pitsenbarger）。台灣觀眾在看到預告時，也聯想起近期忙於對抗疫情，在前線奔波的醫護人員們，紛紛在網上留言感謝：「在遇到困境的時候，才能看到人性的光輝！」

全球首映會上當天除了請來主角山繆傑克森（Samuel L. Jackson）與賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）之外，更邀請到當時參與越戰的老兵們共同現身紅毯。只見他們脫下軍裝，穿著筆挺西裝，戴著軍帽出席這場首映，也開心接受在場所有人的喝采，並與劇組團隊合影留念。訪談當中，山繆傑克森也開心表示：「《鋼鐵勳章》是個很新奇的體驗，大家都期待我扮演一些能穿越槍林彈雨、挨子彈的角色，而這次將會在片中看到不一樣的我。」

值得一提的是，有別於傳統戰爭電影，《鋼鐵勳章》除了震撼人心的戰爭場面，更著重在描繪人性光輝，與這群人在戰爭結束後的故事。巧合的是，片中一人解救六十多人，最後為同袍壯烈犧牲的醫療兵「威廉皮森伯格」，也讓網友聯想起近期為了對抗疫情，而在醫院前線奮鬥的醫護人員，大讚：「在遇到困境的時候，才能看到人性的光輝！」紛紛留言感謝醫護人員的辛勞。該片13日在台上映。

(中時 )