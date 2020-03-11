多數鳥類都是靠著強而有力的腳爪，抓捕水中的魚類為食，不過日前有一名澳洲攝影師拍攝到一幕極為罕見的畫面，當時他正走在路上，卻突然聽到天空中傳來一聲悽慘的豬叫聲，沒想到抬頭一望，他竟看見1隻白腹海鵰將1隻小黑豬抓上了空中，如此難得的畫面，攝影師也立刻拿出相機拍下。

根據《Ladbible》報導，這名75歲的攝影師克拉克．埃斯皮（Clarke Espie），當時正在澳洲昆士蘭州，準備返回克羅默蒂濕地一處露營地，途中他忽然聽到一陣慘烈的尖叫聲，抬頭時發現天空中有2隻白腹海鵰，而其中1隻的腳爪正抓住某個東西，克拉克原先以為是隻魚，仔細一看竟是隻黑色小豬。

克拉克本能地拿起了相機，用500毫米長焦鏡頭拍下「海鵰捕豬」一系列照片，他直呼：「這是我見過最不尋常的景象之一！」克拉克目測小豬約有5公斤重，儘管白腹海鵰翅膀強而有力，展開雙翼長達2公尺，但抓著小豬飛翔時仍顯得有些吃力。這2隻海鵰隨後降落到濕地內的一座小島上，共同享受獵物。

克拉克曾擔任商業潛水員和紀錄片製作人，長達35年之久，他指出，白腹海鵰主要依靠水生動物為食，他過去也曾看過海鵰俯衝而下，用巨爪獵捕魚、水鳥、兔子、烏龜及果蝠，但這仍屬於非常罕見的行為，因此這次能目睹海鵰捕豬的畫面，讓他至今都深感驚訝。

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(中時電子報)