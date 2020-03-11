彰化到台中朝馬站牌矗立了，王惠美今天公開宣布4月要首航。（吳敏菁攝）

「公車路網越便捷，越能吸引更多人成為公車族，營運品質也會越來越提升」王惠美表示，為了讓公車公車更四通八達，除了新闢觀光風景區、偏鄉地區等公車路線，連結台中生活圈的彰化到台中朝馬站市區公車也即將在4月首航，首月還將提供免費搭乘。

近年來國道客運及一班公車客運營運路線及搭乘人數，都有逐年下降的趨勢，縣府新闢一些熱點路線，卻促使了市區公車運量大幅提升。

縣府統計，2013年市區公車才3條路線，搭乘人次8萬5135人，2016年增加到11條路線，搭乘人數30萬6387人，到2019年成長到14條路線，搭乘人數倍增，已經跳躍性的成長到64萬2574人。

數字讓人振奮，縣府也乘勝再追，王惠美11日正式預告，歷經了協調、爭取，新闢「16路」公車即將4月首航了。行駛台74線快速道路，是彰化到台中七期最便捷的路網，比搭火車再轉公車，省了不少時間。縣府也視為這條路線是台中捷運到彰化的先導公車，培養運量。

「16路」公車平日每天共10班次，上午7點到晚上20點；例假日16班次，上午7點到晚上22點，從彰化站到台中朝馬，總路長18.7公里、行駛時間36分鐘，彰化縣12站、臺中市3站，全票60元。

此外，為了公車行駛路線更有效率，更全面規劃轉運站，深入行駛的觸腳，員林、田中轉運站已經建置完成，彰化轉運站配合鐵路高架建置，鹿港轉運站採BOT辦理，溪湖轉運站工程設計中，二林轉運站規劃中。

(中時 )