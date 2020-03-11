20200311中天新聞 民眾黨爆不倫戀！ 張益贍、蔡宜芳「滑」進摩鐵三小時

民眾黨新秀、F奶甜姐兒蔡宜芳，被踢爆與大21歲已婚柯文哲心腹張益贍大搞不倫戀，兩人宛如熱戀情侶般，一週幽會3次，還在摩鐵待好待滿3小時，感情如膠似漆。對此，名嘴沈富雄今(11日)也在節目中感嘆：「這女孩子現在是最倒楣的，可憐她爸爸都要出來講。」認為蔡宜芳的從政之路已畫下句點。

沈富雄在政論節目中談起蔡宜芳不倫戀，表示6年前他有意參選台北市長時，當時就是張益贍帶著柯文哲來見他。沈富雄更直言蔡宜芳現在是最倒楣、可憐的，可憐到連她的父親都要出來講，為女兒辯解澄清。

蔡宜芳曾參選高雄市議員，落選後又到台北選立委，沈富雄說蔡宜芳雖然想從政，各方條件也不錯，但這一條路經過此次波折，「我覺得她要另外選一條不同的生涯」，暗示蔡宜芳從政之路已畫下句點。

同時沈富雄也分析了張益贍未來下場，「我覺得大概民眾黨也不要他了，他是民眾黨的中央委員，已經停權了，你就識相一點主動離開，也不用再想走政治這條路，也更不可能在柯P的手下有所發展。」果然張益贍稍早就被民眾黨火速開除黨籍。

(中時電子報)