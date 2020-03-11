OPEC+減產協議破局，沙烏地阿拉伯先發制人，宣布4月起全面降低對海外官方售價，全球最大的石油公司沙烏地阿美公司(Saudi Aramco)更在昨(10)日宣布，4月起將擴大增產，俄羅斯也不甘示弱，表明也有能力擴大產能，但也暗示願意回到談判桌。不過，沙國11日再度要求沙烏地阿美，4月產再擴大至1,300萬桶/日。

俄羅斯與石油輸出國家組織(OPEC)上周五(6日)協商破局後，沙烏地阿拉伯7日起大幅調降原油價格，每桶降價6至8美元創下20年來最大降幅，提供遠東及歐美客戶更划算的石油。石油大戰擴大延燒，不僅沙烏地阿美股價破發，亞洲時段9日開盤更暴殺30%，終場收跌25%，創下自1991年波斯灣戰爭以來單日最大跌幅。

此外，沙烏地阿美10日宣布，4月起擴增產能至1,230萬桶/日，現今減產210萬桶/日的協議，將於3月底結束。對此，俄羅斯能源部長Alexander Novak回擊，俄羅斯有能力將日產量提高50萬桶/日，使得俄國將創下1,180萬桶/日的歷史新高紀錄。不過，Alexander Novak也表示，OPEC＋合作大門並未關閉，預計下次會議將在5~6月間召開，俄羅斯願意與OPEC採取聯合措施來穩定市場。

據《華爾街日報》報導，面對俄羅斯做球談和，沙烏地阿拉伯能源部11日再度要求沙烏地阿美，將產能再度擴增至1,300萬桶/日，布蘭特原油期貨價格盤中原來上漲最高來到39.59美元、漲幅2.37%，逼近40美元關卡，油價聞訊應聲翻黑，跌幅一度來到4%，台北時間11日晚間6點58分報價顯示，布蘭特原油價格來到36.31美元、下挫0.91美元或2.44%。

(中時電子報)