因應新冠肺炎疫情，鴻海集團2020徵才首次以線上方式進行，瞄準電動車、數位健康及機器人等3大產業及人工智慧AI、半導體及下世代通訊技術等3大核心技術的相關人才，透過校園發送的QR-Code就可以報名。

鴻海表示，面對當前新冠肺炎疫情，為不影響同學職涯規劃，照顧到應屆畢業生求職需求，今年首度以線上徵才的方式進行校園徵才，透過校園發送QR-Code線上填寫簡歷報名。鴻海進一步說明，先前已對外界宣布電動車、數位健康及機器人的3大產業方向，並投資人工智慧AI、半導體及下世代通訊技術3大核心技術，這也是今年徵才鎖定的人才方向。

薪資待遇，新進大學畢業生起薪4.5萬元起跳，碩士畢業生的起薪則拉高至5.2萬元以上，博士畢業生起薪則有6萬元以上。鴻海強調，在員工福利方面，最新的「0 到6 歲公司養」政策，只要是鴻海法人旗下員工工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到1.5 萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止。

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(中時電子報)