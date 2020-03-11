台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲愛將蔡宜芳今遭爆，與同黨中央委員張益贍爆發不淪戀、進出摩鐵，台民黨也火速將其開除黨籍。先前同為柯P愛將的學姐黃瀞瑩也被爆出淪為小三。一連串的動作也被柯粉懷疑，其中可能有看不見的手在主導、攻擊特定政黨。

民眾黨桃色風波不斷，先前「學姊」黃瀞瑩去年則被拍到，和記者男友當接熊爆、喇舌，大方曬恩愛。之後又爆出遭市府顧問劉嘉仁性騷擾，劉嘉仁以討論公事為由，找來黃瀞瑩到辦公室閉門會談，隨後更多次用訊息騷擾。，現在又傳出蔡宜芳勾搭人夫，被直擊在車上激吻、到汽車旅館停留3小時辦事情。

種種跡象顯示，如果不是民眾黨治軍不嚴明或黨內權鬥，就是背後有政治勢力在進行有系統打擊，據不具名人士透漏，若依其手段和方式判斷，下一位被爆料猛黑的，將有可能是現任副市長黃珊珊，因黃珊珊被視為接棒柯文哲2022年市長大位的熱門人選，也是柯P得力助手。若不在民眾黨初出茅廬之際，將其拍滅。對背後勢力選舉將是一大隱憂。

(中時電子報)