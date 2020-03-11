口罩實名制2.0明天上路，但國民黨立委陳玉珍質疑運費7元等於是扒兩層皮。行政院發言人Kolas Yotaka揭密，運費7元其實是合理的，主要的差別就在郵政總局把口罩運到超商這一段。

口罩實名制2.0上路前夕，立委質疑原先口罩5元已含物流費，現在要收7元運費，等於是扒兩層皮。但Kolas釋疑，運費7元是經過計算，相對合理的，因為原先5元的口罩，除了生產成本外，還要加上郵局把廠商的產品運到郵政總局的運費。可是，當口罩要再運到超商時，從郵政總局運到超商的運費就要加了，這是跟廠商討論，大家可接受的運費價格。

Kolas並說，這樣的價格沒有圖利某些廠商或團體，完全是希望在使用口罩的急迫性，以及生產及配送口罩的合理性，盡可能取得平衡，所以政院認為是合理的。

她強調，超商是提供在網路上訂購的人，民眾可以選擇距離近的地方，這種便利性及效益，大家也要考量使用者付費問題；其次，超商會要跟政府搭配，又希望提供那麼大量口罩配送，在這個前提下也會產生相關人力成本。

(中時 )