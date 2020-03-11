機車族有福了！新豐三元宮當練習場 19:292020/03/11 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新豐鄉溪南中崙三元宮未來可作為機車考照的練習場。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新豐鄉溪南中崙三元宮未來可作為機車考照的練習場。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真） 新竹縣新豐鄉過去均沒有標準的機車考照練習場，經過鄉民代表余冠宏爭取，以及溪南中崙三元宮的配合，11日邀集廠商施工、畫線，未來提供有意機車考照者練習。 余冠宏表示，能促成此一幸事，也有賴三元宮溫張主委、總幹事張鴻建、常務監事徐煌達大力協助，於兩周前確定場所、畫線位置，並與廠商現勘，經費則由余冠宏自掏腰包。 余冠宏也說，期望鄉公所及代表會後續協助辦理下鄉考照，並期待能藉此帶動新豐鄉非都市計畫區的輕旅行動線。 (中時 ) #三元宮 #考照 #新豐鄉 #練習場 #廠商 也許您會感興趣 推薦閱讀 供應鏈掀遷徙潮 廠商開新局 04:092020/03/08 產業．科技 疫情衝擊經濟 香港廠商會：火燒連環船 20:532020/03/08 財經 跟進台南高雄！台北市無人機擬朝負面表列 開放更多空域 14:282020/03/09 生活 疫情衝擊 廠商求才少44％ 04:102020/03/10 地方新聞 新北議員張錦豪爭取 汐止機車考照練習場正式啟用 16:452020/03/10 生活 工商社論》台美FTA，政府準備好了？ 04:102020/03/11 財經要聞 南紡世貿家具展 4／17登場 04:102020/03/11 產業．科技 汐止機車考照 有練習場了 04:102020/03/11 地方新聞 政府拒絕往來廠商頻得標 警政署、移民署無視《政府採購法》 12:102020/03/11 政治 口罩國家隊CEO 小倆口延婚不後悔 14:552020/03/11 生活 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 - 生活 彰化到台中朝馬4月首航 鹿港轉運站採BOT - 生活 還原武漢機場狀況 隨行醫：陸裝備比台灣優 - 生活 內幕》劉真病情傳言不斷 曝白色巨塔鬥爭 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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