新豐鄉溪南中崙三元宮未來可作為機車考照的練習場。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣新豐鄉過去均沒有標準的機車考照練習場，經過鄉民代表余冠宏爭取，以及溪南中崙三元宮的配合，11日邀集廠商施工、畫線，未來提供有意機車考照者練習。

余冠宏表示，能促成此一幸事，也有賴三元宮溫張主委、總幹事張鴻建、常務監事徐煌達大力協助，於兩周前確定場所、畫線位置，並與廠商現勘，經費則由余冠宏自掏腰包。

余冠宏也說，期望鄉公所及代表會後續協助辦理下鄉考照，並期待能藉此帶動新豐鄉非都市計畫區的輕旅行動線。

(中時 )