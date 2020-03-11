新竹縣政府服務更便民！縣府日前整修一樓大廳，新增設郵局「i郵箱」、調整服務中心櫃檯、停車繳費處位置，讓民眾使用更加便捷，11日舉辦啟用典禮，新竹郵局局長曾振源與縣長楊文科共同示範「i郵箱」寄、取件，操作十分順暢。

縣府改善服務中心環境、大廳設備，期望營造明亮寬敞空間，讓洽公民眾更加便利，洽公縣民有地方可以看報紙、還有接待引導、縣民有約申請、免費wifi、手機臨時充電、老花眼鏡、血壓計及輪椅借用等服務，並設置電子看板，指引洽公或是參與會議的同仁。

楊文科也指出，此次與中華郵政新竹郵局合作設置「i郵箱」，隨時可以領取、寄件，省去等待及舟車勞頓時間，民眾或同仁往返即可取用。曾振源也表示，目前「i郵箱」全國已有超過1749個據點，可用於寄件、取件。

曾振源也解釋，i郵箱可搭配一卡通、愛金卡、悠遊卡及信用卡等付款載具，依據包裹大小付費，費用約60至70元，只要輸入手機、簡訊密碼即可領取，不受郵局時間限制。

此外，即日起至3月24日縣府於郵局也合作推出「2020(愛你愛你)開箱小禮」活動，只要透過「新竹縣政府i郵箱」寄件或取件，標示二位朋友並留言，即贈送驚喜小禮，詳細活動內容請至新竹縣ing臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )