金曲台語歌后黃妃推出新單曲〈雪咧飛〉，同時宣告是新專輯第1首歌，新作目前積極籌備中。日前拍攝MV，她挑戰飾演瘋子，演出人們在逝去愛情時，內心「不正常」的自己，她在現場毫無包袱，弄了一頭亂髮、臉上髒髒的，敬業呆坐在廢墟地上，看似孤寂煎熬。

她認為演出時，沒有任何的不自在，「演什麼就是要像什麼，為了作品好最重要，這次瘋女人的角色也讓我過過戲癮，腦袋中都是想像連續劇裡的畫面，讓自己演起來能更入戲。」

而這首曲風迷幻、電音的抒情搖滾的新歌，跳脫台語歌傳統框架，先前在錄音時，向來很重視的咬字的黃妃，不斷挑戰製作人方文良現場改旋律的臨場作曲能力，她直呼：「這首歌真的花了非常久時間。」大夥人不斷的針對口氣、情緒下苦功，共花3個月才錄製完成。

此外，黃妃高齡83歲的母親上月逝世，日前舉辦完告別式，她從小與母親感情深厚，近來心情悲痛，目前正慢慢地穩定心情，特別感謝各界朋友們關心，也希望大家將聚焦在音樂作品上。

黃妃日前拍攝MV，挑戰飾演瘋子一角。（米樂士娛樂提供）

(中時 )