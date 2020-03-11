馮迪索新片《血衛》不為新冠肺炎疫情，將在本週如期上映，馮迪索在受訪時揭曉為何堅持不退檔，他表示：「我們處在『看電影』備受挑戰的非常時刻，此時我們更需要電影！」他更以自己新片的角色巧妙比喻：「『血衛』這個角色就是個軍人！而軍人是不會自己挑戰場的，勇往直前就是了！片中馮狄索在高樓電梯井中挑戰自由落體打鬥，驚險場面更加升級外，在《艾莉塔：戰鬥天使》幾乎全身特效動畫入鏡的艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez），也終於在本片再度有機會亮相超完美曲線。

擁有墨西哥美女必備的超妖嬈身型，堪稱莎瑪海耶克性感接班人的艾莎岡薩雷，去年演出也參與巨石強森與傑森史塔森主演的《玩命關頭：特別行動》，就是還沒機會與馮狄索對到戲。如今在《血衛》終於與馮迪索合作，她很開心地預告新片的劇情難以預料，狠勁十足！她在戲中與馮迪索一樣都是退役軍人，因為喪失了肺部機能，靠著未來科技的打造讓她可以再度呼吸，更厲害的是除在水底無須換氣，她也會過濾有毒氣體侵入呼吸道。

身兼監製與主演的馮迪索表示「想要創造出有別以往的超級英雄故事」，他形容自己演出「血衛」這個角色時說：「『血衛』是個狠角色！有獨特能力的超級英雄，」馮老大在新片中雖然體內奈米科技可以及時自我修復，但仍不怕粉身碎骨地在戲裡以自由落體的方式，在超高大樓的電梯井裡玩命對決！同為《玩命關頭》系列監製班底莫里茲則說：「導演捕捉畫面時都盡量貼近現實。我們很幸運能有全球頂尖的特技人員，都是我合作《玩命關頭》系列電影的夥伴。這部片有很多打鬥戲、汽車特技和摩托車特技，所以艾莎、馮迪索等人都要接受魔鬼訓練，讓我們能儘可能用鏡頭捕捉到最好的畫面，而不是大量倚賴電腦合成的特效。」《血衛》以IMAX、4DX、MX4D、ATMOS與一般2D等多規格安排，將於12日在台上映。

(中時 )