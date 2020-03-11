金曲台語歌王翁立友推出台語新專輯《眼中淚》，新歌〈同款的月娘〉找來同屬豪記唱片的師妹董育君對唱，他這次首度以男女對唱曲，當作新專輯主打歌。2人原先不熟識，初次合作富有挑戰性，他們直呼：「我們都很緊張耶。」翁立友打趣表示他們姓氏合起來是「翁董」，氣勢十足。

翁立友誇讚董育君很乖巧、可愛，董育君則表示翁是心中男神，錄唱時，翁立友貼心的送上翁媽親燉的潤嗓飲，當下也耐心指導她歌唱，令她很感動。他們日前拍新歌MV，董育君當天提早6小時到片場等待，專注的看著拍攝過程，事前做足功課。

在現場，2人一同深情凝視著對方親暱跳著華爾滋，為呈現浪漫氛圍，一起共轉圈圈50次，讓董育君眼冒金星、感覺天旋地轉，她當下忍不住小聲對翁立友說：「我要倒了！」翁立友見狀立即以肩膀為董育君撐住，鏡頭前呈現他們深情的相擁依偎畫面，讓導演很滿意。

翁立友認為董育君相當敬業，「我看著她臉色發白，心想趕緊拍完收工，怕NG會影響她的休息，很感謝董育君的完美投入。」並誇讚她的表現給了120分。

(中時 )