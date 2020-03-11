陳嘉樺（Ella）近來與大陸歌手蔡徐坤、韓團BLACKPINK的Lisa以及說唱歌手JONY J一同在愛奇藝綜藝節目《青春有你2》擔任導師，Ella看到節目的練習生，想起當年S.H.E剛出道模樣，感動：「個性不一樣的我們，現在成為了彼此生命中最不可缺少的一部分。」

Ella分享在錄影時，認識了其他3位導師，讓她相當開心，笑說年僅21歲的蔡徐坤都可當她兒子，並誇讚他是很認真看待每件事的人，雖工作行程很忙，對每一個錄影細節都做很充份準備。

Ella也形容Lisa「人間芭比百聞不如一見！」雖Lisa不太會說中文，但仍努力跟大家聊天，Ella說：「我真的很喜歡她，還好我英文算不錯的，她都聽得懂我說什麼。」Ella提到有次帶小禮物送給導師們，當送給Lisa時，Lisa卻因沒有準備禮物給Ella，感到很不好意思，Ella打趣：「不知所措的反應實在太可愛。」至於她與JONY J不認識前，以為他是酷冷型，結果2人私下很聊得來，「他都能接到我的笑點。」

此外，近來新冠肺炎肆虐，兩岸三地演藝活動幾乎都延期、取消，Ella坦言因疫情，該節目錄影進度有影響，之後還有需要錄製，目前等節目組通知。不過她其他已接下工作，大部分仍如期進行，前天也照著原訂行程拍攝廣告。而她前陣子把握休假時光，與老公賴斯翔、兒子「勁寶」一起回她屏東老家待1周，「好像過了一個非常長的農曆年，希望疫情趕快過去，大家平安健康最重要。」

(中時 )