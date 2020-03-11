新冠肺炎疫情逐漸蔓延到世界各國，目前歐美各國情況也越來越嚴重，其中法國目前累計確診人數高達1,784人，並出現33人死亡，不過有調查指出，有90%以上法國人會繼續行親吻禮，完全不在意新冠肺炎的危險，更有大學生表示，「現在沒得病以後也不會得病。」

雖然衛生部門已經呼籲停止親吻禮的打招呼方式，但根據法媒《BFMTV》報導，在法國仍有91%的人會使用親吻禮跟人打招呼，並表示這是正常的社交禮儀，其中擔任銀行員的民眾表示，「會繼續親吻、握手等社交禮儀，只需要多洗手就沒有問題。」

法國公共輿論研究所主任Francois Kraus表示，根據資料顯示目前有54%的法國人會在用餐前洗手，而這個比例在新冠肺炎病毒開始傳播後就持續往上升，但仍舊很難改掉行使親吻禮及握手的習慣。

還有一名大學生受到《BFMTV》訪問時表示，「我知道要避免親吻還有握手等打招呼方式，但是這是我們的生活型態很難去改變，就算是新冠肺炎也一樣，而且現在沒有得病，就永遠不會得病。」如此有自信實在讓人摸不著頭緒。

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(中時電子報)