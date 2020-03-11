東山高中女排再挺進HVL。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

教育局長楊振昇(左)，致贈獎勵金予球隊。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市立東山高中女排繼去年參加全國高中排球甲級聯賽（HVL）榮獲冠軍，108學年度再挺進六強決賽。賽事將於12日在台北和平籃球館登場；台中市政府教育局長楊振昇今日到東山高中為女排選手們加油，並代表市長盧秀燕授旗及致贈獎勵金予球隊，期許東山女排爭取4連霸，再創隊史紀錄。

楊振昇表示，盧市長重視台中市體育運動發展，教育局也積極提供基層運動選手後勤支援。除了鼓勵各級學校成立運動社團，並提供培訓經費補助，推廣學校體育運動。教育局更鼓勵選手與各地、各國進行交流，除運動競技提升，藉此讓學生拓展視野，與國際接軌。

教育局強調，受新型冠狀病毒疫情影響，為降低群聚感染風險，今年HVL決賽採「閉門」比賽方式進行，不開放觀眾進場。教育局將在台中市政府教育局臉書粉絲專頁（ https：／／www.facebook.com／TaichungEducation／ ）號召大家觀看全程直播，歡迎市民上網觀看，為選手加油。

(中時 )