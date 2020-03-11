觀光股股王瓦城泰統宣布領先業界推出《點來速 把美味帶回家》，提供於瓦城LINE官方帳號中預約點餐、付費並將餐點直接送上車的一站式外帶服務，首波開放瓦城、時時香、1010湘指定門店，透過操作簡易的訂餐介面、多元美味菜色與付款取餐方式，幫助顧客輕鬆在家享美食，齊力挹注同店營收成長！

即日起提供貼心服務與限定好康回饋顧客。第一波優惠：3／8(日)前，不限金額消費，即享單筆88折優惠；第二波優惠：3／9(一)至3／22(日)，消費滿999元，即贈招牌飲品兩杯。

根據LINE官方數據顯示，LINE在台使用率逐年攀升，2019年台灣活躍用戶數更高達2,100萬，瓦城泰統集團看準市場發展趨勢，結合旗下品牌官方帳號提供貼心外帶服務。於瓦城LINE官方帳號預約餐點，使用LINE Pay線上付款，即能選擇美味餐點直送上車服務，亦同步提供門市取餐，以現金／信用卡付款。

同時堅持美味不妥協，精選多道主廚推薦菜色，包含月亮蝦餅、綠咖哩椰汁雞、蝦醬空心菜與辣炒牛肉等，供消費者自由單點或選用多人套餐，美味隨時開桌；此外，餐點皆包裝嚴密、確實封口，杜絕汙染源，更附贈沙威隆抗菌濕巾，關懷您的用餐品質，嚴格把關不馬虎。即日起點套餐還可獲限量品牌設計環保帆布袋與餐墊，全面守護顧客的用餐體驗。

為提供顧客更多健康新選擇，集團旗下泰系品牌，包含瓦城、非常泰新增《薑黃飯》，以泰國香米浸泡薑黃粉燉煮，吸收薑黃天然色澤的金黃色米粒，散發清淡木質香氣與檸檬清香滋味，搭配超下飯的泰式料理，滋味迷人、別具風味，《點來速》亦同步開放點用。

不只有外帶服務提供超值優惠，瓦城泰統集團旗下品牌3月份限定優惠活動開跑！即日起針對來店用餐顧客，撥打指定VIP專線02-8227-1211訂位用餐，即可任選一項優惠兌換！第一項「白色情人節優惠」：3／15(日)前，凡身份證字號內含3、1、4任兩碼之顧客，兩人(含)以上用餐，即招待375ml紅酒乙瓶；第二項「食在安心優惠」：3／15(日)前凡身份證字號尾數符合單／雙數限定日，該顧客即享招待飲料或甜點乙份；第三項「商務客優惠」：3／31(二)前，凡消費滿1,800元，並於用餐時出示公司名片，即招待指定菜品乙道。

在此特殊時刻，瓦城泰統集團嚴格把關「服務、環境、食材」三環節，守護顧客貫徹「食在安心 美味加分」應對措施，除既有加強同仁自主健康管理、定時手部酒精消毒、協助顧客入座前手部消毒等，除此之外，食材來源及烹調更全程嚴格控管衛生、餐具全面高溫清潔並陸續導入防塵紙、餐具獨立包裝，以及外帶／外送餐點確實封口等安心措施，各店的每日清潔作業更高達到千次以上，希望讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，過程所看得見、用得到的每個細節都安心，提供顧客最優質的用餐環境。

(中時 )