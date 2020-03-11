新加坡的創作歌手魏妙如，來台發展音樂頗受好評，先前和藝人好友一同加入「WOW狼人殺」班底，近期更攜手嘻哈創作歌手MC耀宗新單曲〈悍跳〉，更成為該節目主題曲。

魏妙如和MC耀宗合作新單曲〈悍跳〉。（WeMedia微視傳娛提供）

不過魏妙如坦言，一開始玩遊戲時沒有完全進入狀況，笑說「有一次WOW狼人殺玩的是台語局，遊戲過程中都要講台語，只好用自己會的一些些台語拼在一起，整場連自己在說什麼都不知道，其他來賓應該聽的很辛苦」，但她卻傻人有傻福，一路過關斬將，一度拿下最強選手獲得大獎，她驚呼「太感謝大家照顧、太幸運了」。

魏妙如在新歌〈悍跳〉中跳脫以往清新風格，第一次嘗試Hit Hop，而兩人先前完全不認識，錄音時一個在新加坡、一個在台灣也沒遇到，直到拍MV時才首次見面，魏妙如先前聽MC耀宗的歌，覺得他酷酷高冷，沒想到見到本人覺得他搞笑；MC耀宗則驚訝看似文靜的魏妙如，加上沒有跳舞經驗，居然現學現賣有模有樣、反虧她「悶騷」。〈悍跳〉將於3月14日白色情人節數位上架，MV同步推出。

魏妙如日前參與「WOW狼人殺」節目。（WeMedia微視傳娛提供）

MC耀宗和魏妙如合作新單曲〈悍跳〉。（WeMedia微視傳娛提供）

(中時 )