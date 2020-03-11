敘利亞位於土耳其南部、伊拉克西部、沙烏地阿拉伯北部、埃及東北部，該國擁有重要的歷史與文化意義。其中位於北部的阿布胡雷拉（Abu Hureyra）遺址是地球上最早的人類定居地之一。根據加州大學聖塔芭芭拉分校最新研究顯示，該遺址很可能被彗星撞擊徹底摧毀。

研究員在阿布胡雷拉（Abu Hureyra）考古遺址採集土壤、文物及動物化石等樣本，分析後發現一些超高溫燃燒形成的玻璃物質（melt glass）並非人為燒火、閃電或火山爆發所致，可能是曾遭隕石或彗星撞擊，以致這個人類最早定居地毀於一旦。

阿布胡雷拉遺址位於阿塞德湖底，1973年當局興建塔格巴水壩（Taqba），攔截幼發拉底河的河水，湖水乾涸後遺址才被發現。考古學家曾在遺址發現古代游牧民族居住的痕迹，認為該處是1.28萬年前人類最早定居轉為農業社會的地點之一。

美國加州大學聖巴巴拉分校地質學教授肯尼特（James Kennett）採集遺址的沉積物、動物遺骸、農作物樣本以及其他文物，結果發現，這些東西上含有高溫燃燒形成的融化玻璃，分析分子結構後發現含有鉻、鐵、鎳、硫化物、鈦等礦物，甚至富含鉑和銥的熔化鐵。要形成這些礦物，燃燒的溫度至少高達 2044°C-2300°C之間 ，這溫度並非當時人類燒火、閃電或火山爆發可產生。

肯尼特指出，要產生如此高溫只能由高能量、高速衝撞的現象造成，而這現象極可能是宇宙撞擊事件，遂推測阿布胡雷拉遺址是被密集的隕石或彗星碎片毀滅。

(中時 )