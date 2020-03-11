新冠肺炎疫情延燒，基隆市議會於11日開臨時會，基隆市政府產發處長林青海於11日指出，針對對各產業衝擊的因應措施做出說明，他指出，市府以「公有市場租金」的優惠減租及推出企業融資紓困，並指出中小企業圓夢貸款為此調降利率，他強調，目前基隆市商業登記總數仍持續增加中，並認為產業衝擊也有在減少。

市議員韓世昱則現場表示，基隆市青年創業非常辛苦，而如今疫情影響更造成資金不穩或短缺，他指出，若要讓青年空等一個月，可能會直接造成青年創業失敗等，他呼籲市府提出解決方案來為在地青年解決民生困擾，並期盼市府站在青年的角度，為在地年輕人規劃相關資金及地點的便民使用方案，他也誇讚像「86設計公寓」等在地小型店鋪聚落，更是基隆在地市民真正需要的。

對此，林青海說，目前市府有推出圓夢基金貸款，並放寬期限讓青年使用，而針對青年租用店鋪等，他表示市府會在公有攤位的租金上實施實際的減租，但私人房東的租金問題，林青海指出，市府只能祭出公告，呼籲房東共體時艱，但無法強制要求，但市府將會在盡可能的範圍內，提供在地青年一些免費區域，供青年在這疫情危及時刻來使用，希望在地青年在疫情嚴峻的期間，也能一起抗疫加油。

(中時 )