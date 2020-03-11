營建股上櫃公司新潤興業（6186）今（11）日公告，進場購地，砸下總計13.78億元，搶進台北市「科技走廊最後一塊拼圖」北投士林科技園區千坪土地。

新潤興業今天宣布插旗規劃多時的台北市北投士林科技園區，董事會決議，砸下13.78億元，買下台北市北投區新洲美段等3筆土地，包括台北市北投區新洲美段72、74地號等2筆(60%持分土地)，及北投區新洲美段73地號等1筆土地(100%持分)。

此次新潤購地總面積，達1,405.68坪，購地總價達13.78億元。

交易對象為130名自然人地主。

最近三個月以來，新潤邁向完工交屋高峰期，新北市板橋江翠北側重劃區總銷40億元的「翠峰」，及桃園總銷33億元的桃園高鐵特區「新潤A18」，陸續完工交屋入帳，使得連續兩個月營收衝高。

最近出爐的新潤2月營收，為3億5151萬元，和上月4億2603萬元相較，減少7452萬元，月減17.49％，年增984.67％。

累計今年1-2月營收7億7754萬元，年激增幅度達8.32倍之多。

今年預計有三大案完工交屋，包括總銷約6億元的「橋峰168」、總銷約20億元的「幸福莊園Ⅱ期」以及總銷21億元的「林口A7住宅區」

(工商 )