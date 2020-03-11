31歲的張寗過去以張作驥《醉．生夢死》、陳宏一《自畫像》打開知名度，在2019年跨界演出電視劇《日據時代的十種生存法則》即提名金鐘獎。她今年則以驚悚鬼片《女鬼橋》表現一鳴驚人，身高155公分嬌小的她，在片中展現爆發力，張力十足。《女鬼橋》更在新冠肺炎疫情之下逆勢突破重圍，上映13天獲得4362萬元票房成績，表現不俗。

張寗在片中揣摩「鬼上身」，著魔的模樣十分嚇人，她透露起初自己會在網路上找資料，看看大家中邪都呈現什麼姿態，「找了一輪發現每個人的方式都不太一樣，沒有固定規則，於是我就嘗試把腦袋整個放空、沒有自主意識，讓自己掉進不同次元中，而身體上則讓自己呈現眼睛瞳孔上吊、肌肉緊繃、身體微微抽搐的樣子。導演看到非常滿意，但我太過賣力，結果還讓自己屁股抽筋！」她更在片中切換3種聲調詮釋卡到陰，「鬼后」稱號實至名歸。

張寗在片中動作場面也不少，她被安排4個摔倒畫面，整部電影拍完至少摔了50次，身上瘀青是家常便飯，十分敬業。不過最讓她印象深刻的則是片中在樓梯「鬼打牆」逃不出去的橋段，「由於攝影機是架在天花板，攝影師要用遙控上下位移拍攝，所以大家試了很多遍才找到合適的拍攝節奏，我大概從天黑跑到天亮，上上下下跑了20幾趟樓梯，隔天鐵腿、走路根本無法抬腳！」

張寗為戲跌倒瘀青、狂跑樓梯，相當敬業。（經紀人提供／服裝mouggan）

張寗回憶拍攝只有短短18天，由於場景大多都是夜景，所以幾乎早出晚歸，她3歲多的兒子「小河童」也只好暫時託家人照顧，「我回到家天都亮了，因為演出時太過緊繃，收工反而是種解脫，立刻倒頭就睡，不過為了跟兒子多相處，我睡到中午後就會起來陪他，爭取相處的時間，下午再出門上工。」張寗坦言兒子是她最大的支柱，近日新冠肺炎疫情影響，張寗盡量避免帶兒子到室內密閉空間活動，也會定期去藥房排隊買口罩，她更笑說：「兒童口罩一次可以領5片，大小尺寸剛好我戴得下，所以一定要去排！」她也感謝第一線防疫人員的辛苦付出。

張寗更喜孜孜地表示，兒子年紀小小倒是很會撩妹，「他早上起來會親我2下，把我叫醒後跟我說『媽媽你怎麼這麼漂亮』，從小嘴甜，以後不知道會騙多少女生回家！」問起兒子是否清楚她在《女鬼橋》的驚悚演出，張寗笑說：「他不太清楚，但是因為電影廣告滿多的，他就會問『媽媽你在電視裡面幹嘛』，童言童語地說『也要去女鬼橋！』」張寗有子萬事足，和兒子相處輕鬆，雖然她沒和小小年紀的兒子說明《女鬼橋》，但她開玩笑地說：「平常倒是會拿鬼嚇兒子，如果他不乖乖刷牙，就會跟他說『蛀牙鬼』要來了！」

(中時 )