住家或工作場域之壁掛式充電器，可在1.5小時充滿每日平均通勤消耗之電量(50km)。（台灣賓士提供）

賓士（Mercedes-Benz） 第一款電動車 EQC 今日起正式接單，並進駐中華賓士－關渡及民生展示中心、賓航賓士－中和展示中心，現場提供賞車及試駕服務，即刻體驗新時代純電移動的先進科技，並以享譽盛名的尊榮及完整的服務網絡，提供 EQC 車主於購車前後的全方位服務，輕鬆享受純電賓士。

針對目前電動車車主最關心的充電方案，台灣賓士更推出完善的充電配套對策，包括提供鋰電池8年或16萬公里(以先到者為準)的電池電容量效能不低於70％的電池服務、5年車輛保固及5年或10萬公里(以先到者為準)保養套裝服務，更會協助車主到府安裝壁掛式充電器註1，其壁掛式交流充電器，具備7kW／小時之充電效能。

若在住家或工作場域安裝壁掛式充電器，以每日平均通勤50km所消耗的電能，在使用壁掛式充電器下，可在1.5小時充滿所消耗之電量，而每日車輛停放時間平均大於8小時，車輛停放時間遠大於所需充電時間，讓 EQC 的充電就與手機充電一樣輕鬆無負擔。

EQC 所匹配的 AC 交流電 J1772 為台灣最常見的充電標準規格，可在全台灣300 多個地點、共計約 761 支充電樁為 EQC 充電。同時在中華賓士－關渡展示中心，以及賓航賓士－中和展示中心，將於近期內提供EQ車主120kW DC 直流快速充電器充電服務，只需 約20 分鐘，相當於一杯咖啡的時間，即可充儲近50％ 的電量，提供約 200 公里的行駛距離，讓車主可從台北開至台中，輕鬆享受純電賓士。

另外台灣賓士也推出1年免費充電方案，EQC 車主可以在華城電機EValue充電營運站享受1年免費充電的服務註1，同時也享有專屬充電優惠。華城電機預計於 2020 年底前於全台設立共五處充電營運站點，提供電動車主充電服務。並且隨著電動車的普及，若政府能持續獎勵民營停車場業者加速佈建，充電樁建置數量將隨之逐漸增加，輕鬆享受智慧電能的便利生活。

(中時 )